Martine e Kahena ficam com o vice no Mundial de 49erFX Campeãs mundiais no ano passado, por pouco as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze não conquistaram o bi do Mundial de 49erFX neste sábado. Em uma medal race emocionante nas águas do rio da Prata, em Buenos Aires, na Argentina, as velejadoras do País ficaram com o vice-campeonato ao chegarem a regata decisiva na segunda colocação, apenas alguns segundos atrás das italianas Giulia Conti e Francesca Clapcich, que ficaram com o título.