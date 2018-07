Em má fase, seleção feminina de handebol perde mais um amistoso

De acordo com a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), as brasileiras fecharam o primeiro tempo atrás no placar, perdendo por 17 a 14. No segundo tempo, o grupo comandado pelo técnico dinamarquês Morten Soukak e conseguiu equilibrar o jogo.

Eliminada nas oitavas de final do Mundial, em dezembro passado, na Dinamarca, a seleção brasileira está no segundo período de treinos do ano. Na primeira etapa, em março, perdeu da Espanha (23 a 22), da Noruega (32 a 26) e da Alemanha (24 a 18) em um torneio amistoso.

Na semana passada, o Brasil encarou a Dinamarca em um jogo-treino e perdeu por 26 a 24. Num reencontro contra o mesmo adversário, depois, ganhou por 23 a 17. A outra vitória foi no domingo passado, por 27 a 15, sobre a Argentina. A partida ocorreu na Áustria.

Na quarta, a seleção faz mais um amistoso contra a Eslováquia, equipe que desde 1995 não consegue se classificar para um Mundial. As eslovacas disputaram o Europeu de 2014, terminando em 12.º, e não estarão no Rio-2016.