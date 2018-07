Em preparação para o Rio, Cazuo vence dois Top 20 do mundo

Cazuo Matsumoto conseguiu, nesta sexta-feira, um resultado importante para o tênis de mesa brasileiro. Um dos convocados para os Jogos Olímpicos do Rio, ele venceu o japonês Koki Niwa, 18.º do ranking mundial, para avançar na chave de simples do Aberto da Coreia dO Sul, que tem, para o tênis de mesa, peso semelhante ao de um Grand Slam no tênis.

Na quinta-feira, ele já havia ganhado do croata Andrej Gacina, 20.º do ranking mundial. Cazuo, porém, depois parou nas oitavas de final, eliminado pelo chinês Xu Xin, terceiro melhor do ranking mundial, por 4 sets a 1, de virada, em uma partida bastante equilibrada - o terceiro set terminou 12 a 10 para o chinês.

Os outros dois brasileiros que estarão na Olimpíada também já foram eliminados em Icheon. Gustavo Tsuboi perdeu para o chinês Fan Zhendong, segundo do ranking mundial, por 4 a 1, enquanto Hugo Calderano foi vencido por Chuang Chih-Yuan (sétimo), de Taiwan, por 4 a 2.

Em duplas, Tsuboi e Calderano ficaram nas quartas de final, eliminados pelos coreanos Youngsik Jeoung (13.º) e Sangsu Lee (16.º). Na semana passada, no Aberto da Japão, eles chegaram à semifinal, eliminando a dupla cabeça de chave 1, formada pelos japoneses Masataka Morizono (33.º) e Yuya Oshima (32.º).

No tênis de mesa, não há competição de duplas nos Jogos Olímpicos. Mas, na disputa por equipes, assim como na Copa Davis, o terceiro jogo do confronto é em duplas. O Brasil sonha com uma medalha.

