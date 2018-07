Em preparação para a Olimpíada, espanhóis são assaltados no Rio

A Federação Espanhola de Vela informou neste sábado que dois dos seus atletas e um treinador foram assaltados à mão armada no Rio de Janeiro, onde estão treinando para a disputa dos Jogos Olímpicos, em agosto.

Em um comunicado, a federação disse que Fernando Echávarri, medalhista olímpico de ouro na categoria Tornado, Tara Pacheco, bicampeã mundial na classe 470, e o técnico Santi Lopez Vazquez foram os alvos do assalto - Echávarri e Pacheco agora fazem parte da classe Nacra 17.

De acordo com o comunicado, a ação foi realizada por cinco pessoas, sendo que dois deles estavam armados. O comunicado acrescenta que nenhum dos três espanhóis se feriu durante o assalto, que ocorreu na rua, no bairro de Santa Teresa, logo após almoçarem. "Eram cinco menores com duas armas", disse Lopez Vazquez.