Em preparação para o Rio, Leo de Deus e Brandonn nadam até Campeonato Paulista

A competição vai de sexta a domingo em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e tem a previsão de participação de quatro nadadores que estarão no Rio e, na semana passada, participaram da etapa de Santa Clara do Pro Swim, o principal circuito norte-americano.

Como ainda é atleta júnior, Brandonn Pierry nada as séries junto com nadadores dessa categoria. Leonardo de Deus e Natalia de Luccas, também do Corinthians, e Gabriel Santos, do Pinheiros, também aparecem entre os inscritos, assim como a maior parte dos nadadores de Unisanta, Sesi, Corinthians e Pinheiros que não se classificaram para a Olimpíada.

PARTICIPE