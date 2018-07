Em rede social, Michael Phelps diz ter saudade da beleza do Rio de Janeiro

Enquanto alguns nadadores americanos foram alvos de confusões no Brasil, o recém-aposentado Michael Phelps mal deixou as terras brasileiras e já sente saudades do Rio de Janeiro. O maior atleta olímpico de todos os tempos postou uma foto em sua conta oficial no Instagram em que faz uma declaração dizendo que é bom estar em casa, mas que sente falta do clima das Olímpiadas e ainda agradece a hospitalidade do povo brasileiro.

Phelps anunciou sua aposentadoria das piscinas após a participação dos Jogos Olímpicos Rio-2016. No Brasil, conquistou seis medalhas, sendo cinco de ouro e uma de prata. Ao todo, o americano conquistou 28 medelhas olímpicos, sendo que em apenas cinco oportunidades não esteve no lugar mais alto do pódio. Com isso, se tornou o maior atleta olímpico de todos os tempos.

Como é bom estar em casa, e já sinto falta da beleza do Rio e da simpatia do seu povo. Obrigado ao Rio por sediar os Jogos e por nos fazer sentir em casa!!!!

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, compartilhou em sua conta pessoal o post de Phelps, dirigindo-se diretamente ao caso de Ryan Lotche e outros nadadores americanos, referindo-se a este como "aquele nadador mané".

