Em teste, Brasil avança a só uma final em etapa da Copa do Mundo de Ginástica

Thauany, de 17 anos, foi a única a se classificar a uma final. Ela recebeu 14,700 em uma das apresentações no salto, 13,700 na outra e ficou com média 14,200. Avançou à disputa de medalhas em terceiro, atrás da forte suíça Giulia Steingruber e de uma atleta do Vietnã.

A jovem atleta do Flamengo ainda foi 13.ª colocada na trave, com 12,650, e 11.ª no solo, com 12,200. Essas notas seriam descartadas na equipe brasileira que disputou o Pré-Olímpico, há um mês no Rio. No salto, entretanto, o 14,700 seria a terceira melhor nota do time.

Já Julie Sinmon, também do Flamengo, voltou às competições em Varna. Ela sofreu uma grave lesão no joelho, precisou operar, e não competia desde o Pan de Toronto, em julho do ano passado. Ela se apresentou apenas nas barras assimétricas, recebendo 12,550. Terminou em 11.º.