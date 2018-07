Em teste para o Rio, Brasil fica sem medalhas no Pan de Levantamento de Peso

Depois de ganhar quatro medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no ano passado, o Brasil decepcionou no Campeonato Pan-Americano de Levantamento de Peso, realizado em Cartagena, na Colômbia. Sem Fernando Reis Saraiva, ouro em Toronto, o País não ganhou nenhuma medalha.

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) havia divulgado que, após a competição, divulgaria os nomes dos atletas que ficarão com as cinco vagas (três no masculino e duas no feminino) asseguradas ao Brasil por ser a sede dos Jogos Olímpicos do Rio. Só Fernando Reis está garantido.

Seus companheiros de seleção decepcionaram. Mateus Gregório Machado, um dos favoritos a ser convocado, levantou 170kg no arranco, ficando em terceiro nessa prova na categoria até 105kg, mas depois não auferiu marca no arremesso. Em Toronto, ele havia levantado 175kg no arranco.

Matheus Delan Sousa ficou em oitavo na categoria até 69kg, enquanto Welisson Rosa terminou em sétimo na até 85kg. Ele levantou 140kg no arranco e 188kg no arremesso, somando 328kg, a três do recorde nacional, dele mesmo. Marco Gregorio, recordista na categoria até 94kg e um dos candidatos a uma vaga no Rio-2016, não competiu em Cartagena.

No feminino, a participação do Brasil foi um pouco melhor. Bruna Piloto ficou em quinto na categoria até 63kg, com 210kg no total, melhorando seu recorde nacional em 10kg. Liliane Menezes foi quarta na até 69kg, com 218kg no total, melhorando seu recorde em 4kg.

Jaqueline Ferreira, na até 75kg, terminou em quinto, com 228kg. Mas Monique Lima de Araujo levantou 237kg em setembro e fica na frente pela convocação. Roseane Santos (até 53kg) não auferiu marca no arranco e levantou 102kg no arremesso, também novo recorde nacional.

Considerando o Mundial do ano passado como base de comparação, Bruna teria ficado em 14.º, Liliane em 23.º e Jaqueline em 12.º - Monique ficou em 14.º naquela competição. Isso indica que Monique, Jaqueline e Bruna disputam as duas vagas. Não há impossibilidade de as duas vagas serem destinadas à mesma categoria.

