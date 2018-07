Em treinamento para o Mundial, Cielo disputa competição nos EUA

Em preparação para o Mundial de Natação em Piscina Curta que acontece em Doha, no Catar, no início de dezembro, Cesar Cielo vai colocar à prova seus treinamentos neste fim de semana. No próximo sábado e domingo, o brasileiro disputará o Master no Arizona, EUA, para ver como andam seu desempenho nas piscinas após três meses de preparação intensiva na cidade de Scottsdale.

Cielo, que mesmo sendo atleta do Minas, treina nos Estados Unidos com o técnico australiano Scott Goodrich, vê o torneio como um bom teste para os 50 m e 100 m do estilo livre e também para os revezamentos 4x100 m livre e 4x100 m medley com a seleção brasileira no Mundial. "Temos feito simulações nos treinos, mas é sempre bom uma tomada de tempo em competição para ver se preciso descansar mais nesta fase final. Penso em nadar o mais perto possível do que fiz no Finkel, mas ainda sem estar polido e raspado", disse.

No Troféu José Finkel, que ocorreu em Guaratinguetá, em setembro, Cielo ganhou os 50 m livre com o tempo de 20s72 e os 100 m livre em 46s08. Com as marcas, ocupa o primeiro lugar no ranking mundial da Fina em piscina curta nas duas distâncias.

Mesmo assim, o nadador brasileiro acredita que a liderança não o transforma em favorito. "O pessoal só nadou mesmo as etapas de Copa do Mundo até agora e acho que ninguém estava ainda com toda a força. Vamos ver depois da seletiva australiana e das competições da Europa", disse Cielo, que nos 50 m livre, com 20s68, aparece à frente dos russos Evgeny Sedov (20s85) e Oleg Tihkobaev (20s97), e do americano Josh Schneider (21s07, de 27/8). Nos 100 m (46s08), o brasileiro lidera, seguido pelo sul-africano Chad Le Clos (46s24) e do francês Florent Manadou (46s48).

Para o Mundial, que acontece entre 3 e 7 de dezembro, Cesar Cielo adotou a estratégia de abrir mão dos 50 m borboleta e focar os 50 m livre e os 100 m livre como suas provas individuais. "Vou para buscar os melhores tempos da minha vida e para ajudar o Brasil o máximo que puder nos revezamentos", afirmou o nadador, que ganhou oito medalhas de ouro das 11 que disputou em Mundiais.