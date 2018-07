Embaixadora da delegação britânica é internada no Rio após contrair malária

A embaixadora da delegação do Reino Unido nos Jogos Olímpicos Rio-2016 Charlie Webster, 33 anos, está internada em coma induzido no Rio de Janeiro. A famosa apresentadora de TV da Grã-Bretanha contraiu um tiro raro de malária após uma viagem para o norte do Brasil.

A britânica, que fez o trajeto de bicicleta para arrecadar dinheiro para caridade, começou a sentir os sintomas da doença logo após a cerimônia de abertura dos Jogos, divulgou o jornal The Guardian. O estado de saúde de Charlie piorou nos últimos dias, ela está em coma induzido desde sexta-feira e a doença causou uma infecção bacteriana.

I'm getting there...awful few days with serious infection. Uma foto publicada por Charlie Webster (@charliewebster) em Ago 8, 2016 às 6:09 PDT

Nas redes sociais, a apresentadora publicou fotos exibindo o seu estado de saúde e um amigo informou ao tablóide The Sun que ela está recebendo ajuda da Escola de Medicina Tropical de Londres, "Charlie está lutando para sobreviver neste momento. Todos estão perturbados. Mas ela é forte e saudável, então, nos mantemos com pensamento positivo".