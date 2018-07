Embargada, obra da Arena de Vôlei de Praia deve ser liberada

Paralisada pela prefeitura do Rio na sexta-feira passada, a construção da Arena de Vôlei de Praia da Olimpíada, em Copacabana (zona sul), permanece embargada. Como a área é de proteção ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente exigiu a comprovação do licenciamento ambiental. Os documentos foram entregues ontem pelo Comitê Rio 2016 e agora serão analisados pela pasta municipal, que não estipulou prazo para se manifestar.

O esqueleto das arquibancadas já está montado, em frente à Avenida Princesa Isabel. No entanto, a 52 dias do início dos Jogos Olímpicos, ainda há muito trabalho a ser feito. A arena tem a altura de um prédio de sete andares e capacidade para 12 mil pessoas, ligeiramente maior do que a do estádio do Maracanãzinho (11.800 lugares), onde serão realizadas as partidas de vôlei de quadra.

Na sexta-feira, quando o embargo foi anunciado, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) minimizou o problema, alegando que logo seria resolvido. "Áreas como a praia precisam de um cuidado especial", disse.

Nesta manhã, a secretaria informou que a liberação só dependia da entrega dos documentos. O comitê divulgou que já havia apresentado os papéis, mas que eles "caíram em exigência", por isso a obra foi embargada. À tarde, foi realizada uma reunião entre as partes e o comitê entregou mais documentos. No fim da tarde, a pasta municipal informou que a construção da arena "continua embargada até que a análise do processo de pedido de licença ambiental seja concluído. Por ora, a secretaria autorizou que a base da estrutura seja concluída para evitar acidentes."

A expectativa é de que o vôlei de praia, modalidade olímpica desde 1996, no qual o Brasil tem tradição e é um dos favoritos, esteja entre os esportes com maior número de espectadores. O terreno na praia tem 62 mil metros quadrados e comportará, além da grande arena, duas quadras externas para aquecimento e cinco para treinamento. A montagem começou há pouco menos de um mês e gera controvérsia, inclusive porque tira a visão da praia de quem chega a Copacabana pela Avenida Princesa Isabel.

Inventada nas areias da Califórnia há cerca de cem anos, a modalidade passou a ser praticada no Brasil nos anos 30, justamente nas praias de Copacabana e Ipanema. Começou como brincadeira de fim de semana entre amigos, que instalavam suas próprias redes. Do Rio, espalhou-se pelo País.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente se manifestou também em relação à construção de estúdios de televisão no Posto 5, na praia. A obra está paralisada. Segundo a pasta, o pedido de licenciamento é sendo analisado pela secretaria. COLABOROU FÁBIO GRELLET

