A palavra de incentivo do técnico Ênio Vecchi, as enterradas do pivô Lacerda e o carisma do ala americano Flowers contagiram cerca de 200 crianças e adolescentes, na manhã desta terça-feira, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Santos Dumont, na Vila Sabrina, extremo norte de São Paulo.

O evento do "Esporte em Ação", uma iniciativa do Estado e de seus parceiros, foi o ápice dos estudos sobre a Olimpíada com os alunos de 10 a 15 anos do colégio. Parte deles desconhecia os movimentos do basquete e o histórico desse esporte no país, cujos ídolos são Oscar, Hortência e Paula, entre outros.

Os estudantes chegaram à quadra mirando as tabelas e os aros bambos, sem redes. O barulho do "chuá" foi substiuído por gritos agudos, em meio a uma tietagem enorme. Alguns empunharam tochas feitas de cartolina e papel laminado colorido.

Para receber os palestrantes, as crianças e os adolescentes fizeram uma "ola" e uma apresentação de dança. Em seguida, Ênio Vecchi destacou a origem como jogador em escolas da periferia, até chegar ao Palmeiras. E falou sobre o fato de o esporte lhe abrir portas.

"Oportunidades como essa vão direto no objetivo, colocam as crianças para pular. É novidade para eles interagir com personalidades do esporte. Então a maioria se apega rapidamente. Tudo desperta a atenção: do tênis e tamanho dos pés à altura dos atletas", comentou o treinador do Basquete Osasco, com passagens pelas Seleções Brasileiras masculina e feminina.

O ala/armador Rodrigo Biro, Lacerda e Flowers também deixaram mensagens de apoio. O último deles, recém-chegado ao Brasil, discursou na língua inglesa, devidamente traduzida. Novidade para os alunos, que ficaram surpresos com a simpatia e a energia positiva do americano.

O trio do Basquete Osasco ainda ministrou clínicas de arremessos com as crianças e os adolescentes. As enterradas impressionaram. Por fim, fotos com os alunos, que ganharam medalhas comemorativas. Um dia de felicidade para todos.