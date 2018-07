Enquete: o Brasil está preparado para conter ataques terroristas nos Jogos?

O novo ataque terrorista na França, em Nice, durante festa do Dia da Queda da Bastilha, nesta quinta, com 76 mortes e mais de 100 feridos, deixando um rastro de destruição quando um caminhão avançou contra a multidão, provocou uma onda de dúvidas sobre a segurança nos Jogos Olímpicos do Rio. Em três semanas, o mundo estará olhando para a cidade brasileira, sede da próxima Olimpíada. Dezenas de chefes de Estado estão prestes a confirmar presença na cerimônia de abertura da competição, no Maracanã, dia 5 de agosto, e perto de 10 mil atletas, os mais renomados do planeta, entre eles Usain Bolt, da Jamaica, e Michel Phelps, dos Estados Unidos, participarção do desfile. O Estado quer saber que o Brasil tem condições de oferecer a segurança necessária para atletas, delegações, turistas e brasileiros que acompanharão os Jogos.