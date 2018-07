Enquete olímpica: Controle de doping no Rio será 'medíocre'?

Para entrar no clima dos Jogos do Rio, o Estado promove uma enquete a cada 15 dias para tratar de temas relacionados à Olimpíada. Na última votação, os internautas opinaram sobre o legado do evento no País.

Com 45,7% dos 221 votos até esta terça-feira, a melhora no transporte público foi a opção preferida dos leitores. Em segundo lugar, com 31,7%, ficou o crescimento dos esportes olímpicos no Brasil. Já o uso das instalações olímpicas pela comunidade recebeu 22,6% dos cliques e terminou na terceira e última posição.

O tema desta quinzema aborda a polêmica questão do doping. Em documentos confidenciais, o Comitê Olímpico Internacional (COI) alerta que o controle de doping nos Jogos Olímpicos do Rio pode ser 'medíocre'. Você concorda? Dê sua opinião.