Enquete olímpica: Qual polêmica pode tirar o brilho dos Jogos

Os leitores do Estadão.com se dividiram sobre a enquete feita pelo site sobre os Jogos Olímpicos. A pergunta era 'qual polêmica pode tirar o brilho da Olimpíada no Rio'. Com 822 votos, duas questões preocupam mais o torcedor brasileiro nesse momento. O vírus da zika e a poluição da Baía de Guanabara, onde estão marcadas as provas de vela, sobretudo. A violência no Rio de Janeiro também foi bem lembrada pelos internautas. Doping e atraso nas obras preocupam menos os particiantes.

RESULTADO

31,9% - Vírus da Zika

31% - Poluição da Baía de Guanabara

Violência - 20,7%

Atraso nas obras - 12%

Doping dos atletas - 4,4%

NOVA ENQUETE

A nova enquete já está no ar no site do Estadão. Ela diz respeito ao legado olímpico, uma preocupação que nasceu praticamente no mesmo dia em que o Brasil foi escolhido para receber os Jogos depois de Londres/12.