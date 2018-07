Enquete olímpica: Qual polêmica pode tirar o brilho dos Jogos do Rio?

Para entrar no clima dos Jogos do Rio, o Estado promove uma enquete a cada 15 dias para tratar de temas relacionados à Olimpíada. Na primeira votação, os internautas fizeram suas apostas no esporte em que o Brasil deve se destacar na competição.

Com 26,8% dos 753 votos até esta quarta-feira, o judô foi o mais cotado pelos leitores. A natação apareceu em segundo lugar (24,7%), seguida de perto pelos esportes coletivos (24,3%). Na 4ª posição ficou a ginástica artística, com 15,9% do total, enquanto o atletismo recebeu 8,2% dos votos e terminou na quinta e última colocação.

O tema dessa quinzena trata das polêmicas que podem afetar a Olimpíada. Contamos com sua participação, vote!