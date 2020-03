Entenda qual o significado dos arcos olímpicos

Os Jogos Olímpicos contam com um símbolo que se tornou tão conhecido em todo o mundo quanto a própria competição. Os anéis olímpicos representam uma forma encontrada pelo para simbolizar todo o mundo na principal competição esportiva do planeta. Vale lembrar que os Jogos de Tóquio-2020 foram adiados para o ano que vem, em razão do coronavírus.

Os anéis olímpicos são compostos por cinco arcos entrelaçados das cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho e o fundo, tradicionamente, é branco. O símbolo foi criado em 1913, pelo Barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos modernos.

Qual o significado dos anéis olímpicos?

Os anéis representam os cinco continentes (América, Europa, Ásia, África e Oceânia) e as cores utilizadas foram escolhidas por Pierre de Coubertin como sendo as que estão presentes em todas as bandeiras dos países existentes: azul, preto, vermelho, amarelo e verde.

Pelo menos uma dessas cores está presente nas bandeiras dos países participantes dos Jogos. A ideia é simbolizar a união dos povos e dos continentes.

Existe uma versão de que cada arco representa um continente, mas isso é negado pelo COI. De acordo com essa teoria, o azul seria Europa, o preto a África, o vermelho a América, o amarelo seria a Ásia e o verde a Oceania.