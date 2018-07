Equipe dos EUA grava vídeo sobre expectativas para o Rio; assista

Buscando confirmar sua hegemonia no cenário olímpico, a equipe dos Estados Unidos realiza os últimos preparativos antes de desembarcar no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, o Dia Nacional do Esporte no país foi 'comemorado' com a divulgação de um vídeo sobre a expectativa dos grandes atletas para a chegada à cidade maravilhosa.

"Quando as pessoas falam sobre o Rio, elas sempre pensam em uma cultura feliz e em coisas divertidas", afirma Carl Lewis, preparador da equipe de atletismo e ganhador de 10 medalhas olímpicas (sendo 9 de ouro) de 1979 a 1996, tempo que durou sua carreira.

Tony Azevedo, do polo aquático, por sua vez, já ensaia sua primeira ida à praia: "Definitivamente eu vou passar um dia na praia tomando água de coco, talvez uma cerveja, depende do clima". Nas últimas cinco Olimpíadas, os EUA ficaram no topo do quadro de medalhas em quatro ocasiões. Em 2008, a China levou o título. Agora, no Rio, os Estados Unidos buscam defender o topo do esporte olímpico.

CONFIRA O QUE DISSERAM OS ATLETAS