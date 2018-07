Equipe russa leva 5º ouro consecutivo na ginástica rítmica

A medalha de ouro da disputa por equipes da ginástica rítmica é da Rússia pela quinta edição consecutiva dos Jogos Olímpicos. Neste domingo, as russas superaram a Espanha em uma disputa acirrada e asseguraram a conquista no Rio-2016. Assim, as competidoras do país dominaram a disputa do esporte, pois já haviam vencido a disputa individual.

Porém, não foi nada fácil assegurar a conquista neste domingo. Afinal, a Espanha até iniciou a final na frente. Na primeira rotação, a das cinco fitas, foram as espanholas que conseguiram a melhor nota, com 17,800 pontos, à frente da Rússia, com 17,600, que também ficou atrás da Bulgária, com 17,700.

Na segunda rotação, porém, a das três maças e dois arcos, a Rússia foi praticamente perfeita e conseguiu 18,633 pontos. Já a equipe espanhola conseguiu apenas o quinto melhor desempenho, com 17,966 pontos, e perdeu o ouro, que ficou com as russas Anastasia Bliznyuk, Anastasiia Tatareva, Anastasia Maksimova, Maria Tolkacheva, e Vera Biriukova, pois elas somaram 36,233.

A Espanha ficou com os mesmo 35,766 pontos da Bulgária, mas levou a prata no critério de desempate, o resultado da primeira rotação. Assim, as búlgaros tiveram que se contentar com a medalha de bronze. A equipe do Brasil, por sua vez, foi eliminada na fase classificatória, fechando os Jogos do Rio na nona colocação.