Érica de Sena fica em 6º na marcha atlética de 20km no Mundial

Há seis dias, Caio Bonfim fez história ao chegar em sexto lugar e igualar a melhor marca do Brasil na prova de 20km da marcha atlética masculina em Mundiais de Atletismo. Nesta quinta-feira, Érica de Sena fez melhor entre as mulheres. Também chegou em sexto lugar - tempo de 1h30min06 - na mesma distância em Pequim, na China, mas o resultado é o melhor de todos os tempos para o País no campeonato.

O pódio, como era esperado, teve uma dobradinha da China com a recordista mundial Hong Liu em primeiro lugar (1h27min45) e Xiuzhi Lu em segundo (1h27min45). A medalha de bronze foi conquistada pela ucraniana Lyudmyla Olyanovska (1h28min13). Outra atleta do Brasil na disputa em Pequim, Cisiane Lopes se esforçou bastante e completou a prova na 29.ª colocação com o tempo de 1h36min06.

Érica de Sena começou muito bem na prova e sempre esteve nas primeiras colocações até a primeira metade. Na segunda, perdeu um pouco de velocidade e passou pela marca dos 15km na oitava colocação. Porém, nos quilômetros finais, a pernambucana apertou o ritmo, ultrapassou duas adversárias e cruzou a linha de chegada em sexto.

Com 30 anos, a brasileira conquistou recentemente a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. E nesta temporada fez o recorde sul-americano com o tempo de 1h29min37.