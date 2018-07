Erica Sena é quarta e Caio Bonfim fica em oitavo no Mundial de Marcha Atlética Erica Rocha de Sena é cada vez mais candidata a um pódio nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto. Um dos principais nomes do atletismo brasileiro na modalidade, ela obteve um histórico quarto lugar nos 20km no Mundial de Marcha Atlética, disputado neste sábado, em Roma, na Itália. No masculino, Caio Bonfim ficou em oitavo.