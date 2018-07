Erica Sena lamenta resultado na marcha atlética: 'Estava preparada para medalha'

Muitos atletas brasileiros estão festejando resultados inéditos nos Jogos Olímpicos. Mas Erica Sena, que ficou na sétima posição na marcha atlética, melhor resultado de uma mulher do País na modalidade em Olimpíada, foi mais crítica. Para ela, o pódio esteve perto nesta sexta-feira. "Queria voltar para casa com a medalha", lamentou.

Um dos motivos que ela aponta para não ter chegado mais forte no final foi o lado emocional. Erica revela que ficou um pouco abalada pelas desclassificações do marido, o equatoriano Andrés Chocho, nas provas de 20 km e 50 km. "É claro que isso mexeu comigo, com certeza afetou meu emocional. Estávamos muito bem preparados e tínhamos chance de voltar para casa com as três medalhas."

Erica também falou sobre as condições climáticas da prova. Muita gente sofreu com o calor, mas ela explicou que já estava preparada para isso. "De manhã, na prova dos 50km, foi mais quente. Na nossa prova já tinha um vento que refrescava e o clima não me atrapalhou", comentou.

Ela explicou que a prova começou em um ritmo muito fraco. "Foi uma prova totalmente diferente do que costuma fazer. Geralmente, sai forte desde o início e termina mais forte ainda, mas a gente saiu em um ritmo fraco. Fizemos 4min40s o quilômetro e geralmente fazemos em 4min20s. Infelizmente, eu não consegui ir no ritmo muito forte no final."

Em sua primeira Olimpíada, Erica sabe que fez uma marca inédita para o País, mas lamenta a forma como foi. "Não foi o resultado que eu queria. Como atleta, queria um resultado melhor. As outras atletas conseguiram marchar melhor que eu. Também foi a prova internacional que eu mais recebi advertências. Isso atrapalha um pouco."