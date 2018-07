'Errejota', bola da Olimpíada tem ondas em referência às praias

A bola que será usada nos torneios de futebol masculino e feminino da Olimpíada de 2016 foi revelada oficialmente nesta quarta-feira. Batizada de "Errejota", ela é predominantemente branca e traz detalhes em verde e amarelo, em homenagem à bandeira brasileira, e traz no design o formato de ondas, em referência às praias do Rio.

Produzida pela Adidas, a bola que acaba de ser apresentada tem a mesma tecnologia empregada na construção da Brazuca, a bola da Copa de 2014, "com estrutura simétrica de seis painéis idênticos e uma superfície exclusiva que proporciona maior aderência, contato, estabilidade e aerodinâmica em campo, em qualquer condição climática", conforme destacou a fornecedora de material esportivo no comunicado distribuído nesta quarta.

Para promover a bola dos Jogos Olímpicos, a Adidas produziu um vídeo, chamado de "Incendeie o Jogo", que conta com a participação de Gabriel Jesus, do Palmeiras, Samir, do Flamengo, Marlon, do Fluminense, além das irmãs gêmeas do nado sincronizado do Brasil, Bia e Branca, enquanto a música do clipe é um funk cantado por Nego do Borel e João Brasil.

Ao batizar a bola com um nome que traz a sigla RJ pronunciada por extenso, a Adidas também mostrou interação com as redes sociais, pois a hashtag #errejota é muito utilizada atualmente na internet no Facebook, no Instagram e no Twitter.

Antes de ser usada na Olimpíada, a nova bola fará a sua estreia em uma competição oficial no próximo Mundial de Clubes da Fifa, marcado para acontecer entre 10 e 20 de dezembro, no Japão. O objeto também será utilizado em todos os campeonatos mundiais organizados pela entidade que controla o futebol mundial durante a temporada de 2016.

A Adidas ainda revelou que a nova bola começará a ser comercializada nesta quinta-feira, inicialmente ao salgado preço de R$ 499,99 a unidade, sendo que a "Errejota" também estará disponível nas versões society, salão, futebol de areia e mini (para crianças).