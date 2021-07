Erro administrativo tira seis nadadores poloneses dos Jogos de Tóquio

Seis nadadores poloneses que deveriam participar dos Jogos de Tóquio tiveram que deixar o Japão antes do início da competição devido a um erro administrativo da Federação Polonesa de Natação (PZP). Ocorre que a entidade inscreveu mais atletas para o evento do que o permitido.

De volta à Polônia no domingo, os nadadores Bartosz Piszczorowicz, Mateusz Chowaniec, Jan Holub, Alicja Tchorz, Dominika Kossakowska e Aleksandra Polanska ameaçaram abrir um processo contra a entidade e pediram a renúncia do presidente da PZP. Além dos atletas prejudicados, os outros 17 nadadores que seguiram em Tóquio também endossaram o pedido de saída da diretoria da federação polonesa.

"Quero expressar meu mais profundo pesar e tristeza pela situação", lamentou o presidente da federação, Pawel Slominski, em um comunicado, reconhecendo o erro. Ele também afirmou ter tomado ciência da situação quando os nadadores já haviam embarcado para a capital japonesa e disse compreender a instafisfação dos nadadores: "A reação, suas emoções e ataques à PZP são justificáveis", avaliou.

Alicja Tchorz, uma das seis integrantes da equipe de natação que regressou à Polônia, denunciou nas redes sociais a "incompetência" da PZP, dizendo que a federação "não entendeu as regras".

“Imagine dedicar cinco anos de sua vida e lutar para competir no mais importante evento esportivo, abrir mão de sua vida privada e seu trabalho, sacrificando sua família. O resultado de sua dedicação é um fiasco total. E você tem seus sonhos negados por causa da incompetência de terceiros”, reclamou Tchorz, que participou das Olimpíadas de 2012 e 2016.

A cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio é nesta sexta-feira, às 8h (horário de Brasília), e as provas de natação começam no sábado./ COM INFORMAÇÕES DA AFP