Eslovaco vence e Caio Bonfim é nono nos 50km da marcha atlética na Olimpíada

O eslovaco Matej Toth venceu nesta sexta-feira a prova de 50 quilômetros da marcha atlética nos Jogos Olímpicos do Rio. Campeão mundial da distância em 2015, ele completou a prova com um tempo de 3h40min58. O brasileiro Caio Bonfim se destacou na prova e assegurou a nona colocação.

Toth assumiu a liderança da longa prova quando faltavam apenas dois quilômetros para o fim. Foi quando o eslovaco ultrapassou o australiano Jared Tallent para garantir o primeiro lugar da marcha. Assim, Tallent não conseguiu repetir a conquista dos Jogos de Londres, mas faturou a sua segunda prata nos 50km, pois repetiu o resultado da Olimpíada de Pequim, com a marca de 3h41min16.

Quem completou o pódio na prova desta sexta foi o japonês, Hirooki Arai, que foi apenas oito segundo mais lento do que Tallent, com o tempo de 3h41min24 na prova considerada a mais exigente do atletismo.

E o francês Yohann Diniz foi um dos que mais teve dificuldades nesta sexta no Rio. Recordista mundial do 50km e candidato a medalha, ele liderou a disputa em alguns trechos, mas depois passou mal, chegou a desmaiar e teve fortes problemas intestinais. Ainda assim, voltou para a prova e conseguiu concluir o percurso na oitava colocação, em 3h46min43.

Logo atrás veio Caio Bonfim. O brasileiro marcou 3h47min02 para garantir o nono lugar. Após ser o quarto colocado na prova de 20 quilômetros no Rio, ele também conseguiu um bom resultado nesta sexta-feira. Após fechar o décimo quilômetro apenas na 28ª posição, foi evoluindo durante a prova e passou a figurar em décimo lugar a cinco quilômetros do fim. Depois, ainda ganhou mais uma posição para assegurar o nono lugar.

"É uma prova muito difícil. Não desistam dos atletas que não foram tão bem na Olimpíada. Fui 39º em Londres e agora fui quarto e nono aqui. Acreditem no nosso País, a gente é mais sofrido mesmo, mas também nunca desiste", afirmou Caio Bonfim em entrevista ao SporTV.

Outro brasileiro a concluir a prova, Jonathan Rieckmann terminou a marcha de 50km em 29º lugar, com o tempo de 4h01min52. Já Mário Jose dos Santos Júnior abandonou a disputa antes do 20º quilômetro.

