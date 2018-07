Espanha confirma título em evento-teste do nado sincronizado no Rio

As espanholas Gemma Mengual e Ona Carbonell conquistaram nesta quinta-feira a medalha de ouro na prova de duetos do pré-olímpico de nado sincronizado que está sendo realizado no Rio de Janeiro desde quarta-feira. Na soma das provas de rotina técnica e rotina livre, elas obtiveram 181,7816 pontos. As italianas Linda Cerruti e Costanza Ferro foram vice-campeãs, com 176,0000. As francesas Laura Auge e Margaux Chretien ficaram em terceiro, com 172,1965.

O pré-olímpico definirá 16 das 24 vagas para o torneio olímpico de duetos. Já estavam classificados oito países: Brasil, Rússia, China, Austrália, Egito, Ucrânia, Japão e Canadá. As ocupantes das 16 vagas restantes só serão anunciadas oficialmente no domingo, após uma sessão de repescagem que não vai mudar o resultado do pódio.

Por mera questão burocrática, as três melhores duplas ainda não foram oficialmente confirmadas na Olimpíada, mas já concederam entrevistas como classificadas para o torneio.

"Estou muito contente com a classificação. Já somos medalhistas olímpicas de prata e queremos muito mudar para o ouro, mas sabemos que enfrentar a Rússia é muito difícil. Mas, na verdade, a felicidade será enorme se estivermos no pódio olímpico. Nossa coreografia nos Jogos será essa, e fala profundamente em nós porque é sobre o flamenco. Aprendemos a dançar o estilo e gostamos muito por fazer parte da tradição espanhola”, afirmou a espanhola Ona.

Nesta sexta-feira é dia de treinos, e a competição continua no sábado e domingo, com a disputa entre equipes. Do total de oito vagas, três estão em disputa. As demais serão ocupadas por Brasil, Rússia, China, Austrália e Egito.