Espanha derrota a Sérvia e garante vaga na final do basquete feminino

A Espanha derrotou a Sérvia, atual campeã europeia, por 68 a 54, nesta quarta-feira à tarde, na Arena Carioca 1, e garantiu vaga na final do basquete feminino nos Jogos Olímpicos do Rio.

A equipe espanhola fez um ótimo primeiro quarto, no qual abriu 20 a 9 e depois tratou de administrar a vantagem. No segundo período, as sérvias esboçaram uma reação e encurtaram a vantagem para cinco pontos. Mas não conseguiram virar o jogo. As espanholas voltaram a abrir distância no terceiro e finalizaram a partida 14 pontos na frente.

A Espanha contou com grande atuação de quatro jogadoras para alcançar uma vaga na final. Astou Ndour e Alba Torrens marcaram 14 pontos e terminaram como cestinhas da partida. Laura Nicholls fez 13, com direito a 12 rebotes, e Silvia Dominguez marcou 10. Pelo lado sérvio, Sonja Petrovic foi a principal jogadora com 12 pontos e sete rebotes.

A outra semifinal acontecerá ainda nesta quinta-feira, às 19h, no duelo entre Estados Unidos e França. As norte-americanas são amplas favoritas e vão em busca da sexta medalha de ouro consecutiva na modalidade.

