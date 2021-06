Espanha inclui Pau Gasol em lista preliminar para Jogos Olímpicos de Tóquio-2020

O técnico da seleção da Espanha de basquete, Sergio Scariolo, convocou o ex-astro da NBA Pau Gasol para uma lista preliminar de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Os 18 nomes foram anunciados, mas apenas 12 formarão a convocação oficial para a disputa no Japão.

O jogador de 40 anos volta a ser chamado para uma competição representando seu país depois de quatro anos, período em que esteve batalhando contra lesões. Gasol retornou ao Barcelona em fevereiro após 19 anos atuando na liga americana, onde foi duas vezes campeão pelo Los Angeles Lakers (2009 e 2010).

A lista preliminar ainda inclui grandes nomes da NBA e do basquete europeu. São ao todo oito atletas que foram campeões do Mundial em 2019: Ricky Rubio, Sergio Llull, Rudy Fernández, Víctor Claver, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Marc Gasol (irmão de Pau) e Pierre Oriola. Além de Pau Gasol, Sérgio Rodríguez e Álex Abrines foram outros dois jogadores que voltam a ser chamados após período longe da seleção.

A Espanha inicia o seu período de preparação nesta sexta-feira, em Madri. O último teste dos atuais campeões do mundo antes de viajaram para Tóquio será um confronto contra os Estados Unidos no dia 18 de julho, em Las Vegas. Em seguida, os espanhóis devem anunciar a lista final e embarcar para estrearem nos Jogos Olímpicos no dia 26 de julho contra o Japão.

A seleção espanhola busca a sua primeira medalha de ouro olímpica, mas precisa acabar com a hegemonia de três conquistas consecutivas dos americanos na competição. Os espanhóis foram três vezes medalhistas de prata (Los Angeles-1984, Pequim-2008 e Londres-2012) e uma vez de bronze (Rio-2016).