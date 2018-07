'Esporte em Ação' chega ao Alto da Mooca nesta terça-feira

O que é bom se repete e o projeto 'Esporte em Ação', do Estadão, faz nesta terça-feira, 24 de maio, sua oitava parada, a segunda com a ex- jogadora de basquete Branca, medalha de prata na Austrália, em 1996. Será no EMEF Major Silvio Fleming, no Alto da Mooca, zona leste de São Paulo.

O projeto tem como proposta difundir os esportes olímpicos além de jogos e treinos oficiais, sempre com a presença de atletas e ex-atletas convidados a ministrar clínicas em escolas públicas e particulares da cidade.

No Silvio Fleming, 250 crianças e jovens do 6º ao 9º anos terão o prazer de arriscar alguns arremessos e se deliciar com as histórias de Branca, ex-jogadora da seleção brasileira e técnica.

'Esportes em Ação' procura difundir as modalidades olímpicas, aquecendo os Jogos do Rio, em agosto. Nesta edição, o basquete é o esporte escolhido. As crianças terão a chance de praticar a modalidade e treinar de forma diferente alguns de seus fundamentos: com uma professora craque, que brilhou ao lado da irmã Magic Paula.

Além de dar dicas do esporte nesta clínica, Branca ainda poderá esclarecer algumas dúvidas dos alunos.