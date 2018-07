'Esporte em Ação' entrega Ênio Vecchi de bandeja às crianças

O "Esporte em Ação" terá Ênio Vecchi, treinador do Basquete Osasco, disseminando o conceito olímpico nesta terça-feira, das 10h às 11h30, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont, na Vila Sabrina (Zona Norte), em São Paulo.

O programa do Estado e seus parceiros leva conhecimento e estimula a prática de atividades físicas junto às crianças e adolescentes, em escolas públicas e privadas. O lutador de taekwondo Diogo Silva, a ex-judôca Danielle Zangrando e a ex-jogadora de basquete Branca estão entre os que já participaram.

Os eventos despertam valores como a disciplina, a determinação, a persistência e a coragem. Todos presentes no jogo limpo, trabalho em equipe e disputa por títulos, entre outros.

Ênio Vecchi tem mais de 30 anos de carreira como treinador. Passou por vários clubes. E além de conquistas, há dissabrores em sua história. Como a polêmica com Hortência, quando ela foi diretora da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

A experiência com a Seleção Brasileira masculina ocorreu em 1994. Ele promoveu uma renovação. Com desfalques importantes, a eliminação foi precoce no Mundial do Canadá.

Na Seleção Brasileira feminina, Ênio Vecchi teve resultado melhor, classificando-a para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Em uma época em que Iziane era o destaque. Até ser dispensado pela Rainha do Basquete.

Em 2014, Ênio Vecchi assumiu o Osasco. Imediatamente a equipe voltou à primeira divisão do Campeonato Paulista. No ano seguinte, ficou em quinto, desbancando o Bauru e Limeira.