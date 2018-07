'Esporte em Ação' leva o tae kwon do para o Jardim Rincão

Nesta terça-feira, o projeto "Esporte em Ação", do Estadão, realiza mais um evento nas escolas de São Paulo. O projeto visa deixar um legado sobre os Jogos Olímpicos, com a participação de atletas em clínicas para os estudantes. O evento desta terça-feira acontece na escola Padre Leonel Franca, no bairro Jardim Rincão. O atleta convidado é Diogo Silva, do tae kwon do.

O evento está marcada para as 10h30 e deverá ter a duração de uma hora. Diogo Silva estará ao lado de 250 alunos e sua missão será conversar, tirar dúvidas e praticar um pouco do esporte. O Brasil vai tentar o pódio no tae kwon do no masculino e no feminino nos Jogos do Rio.

Diogo, de 34 anos, foi quarto colocado nos Jogos de Atenas-2004 e Londres-2012. Natural de São Sebastião, Diogo foi campeão pan-americano (2007) e bronze em 2003. Ele também foi bicampeão pan-americano e quatro vezes medalha de ouro na Universíade.