Quem passou pela rua Palacete das Águias pela manhã certamente se assustou com aquela gritaria orquestrada. Era um tal de "ah", "ah" insistente que causava dúvidas. Do lado de dentro do EMEF Bernardo O'Higgins, cerca de 200 crianças mostravam empolgação com chutes no ar.

Sim, o 'Esporte em Ação' desta semana colocou todo mundo de pernas para o ar no zona sul de São Paulo. Sob orientação do 'professor' Diogo Silva, semifinalista olímpico em Atenas/2004 e Londres/2012, os alunos do 2°, 3° e 9° anos aprenderam alguns movimentos de tae kwon do.

Respeitando e compreendendo a percepção das crianças, sem exigências rígidas, Diogo Silva cativou a molecada do Bernardo O'Higgins. Numa aula descontraída, disposta a divertir e não de criar barreiras no esporte, ele mostrou aos jovens que é possível também se destacar nos esportes de menor visibilidade.

"Comecei aos 7anos e não tinha esse incentivo, essas aulas. Segui carreira porque era algo que sempre amei. Agora, espero mostrar a eles que os esportes não tradicionais, sem bola, também podem ser praticados", contou Diogo.

Pela aula descontraída e cheio de risos, o lutador viu que cativou novos adeptos à modalidade. Bastou a música tema de Rocky Balboa começar a tocar para o clima de luta dominar toda a escola. Ao som de "tam, tam, tam", a quadra,se transformou num grande ringue.

E, o melhor, com enorme disciplina e sem nenhum incidente. Todos obedeceram as ordens passadas pelo mestre. O grito com o chute, claro, foi o momento de êxtase.

Todos soltaram a voz para golpear o ar. E um querendo chutar mais alto que o outro. Diogo Silva, que foi aplaudido na chegada e ao demostrar alguma golpes básicos, aplaudiu tamanha dedicação.

Ele saiu feliz com o carinho recebido - ganhou muitos abraços dos pequenos e tirou fotos aos montes - e satisfeito por ter passado uma boa mensagem. Premiou os jovens lutadores com uma medalha, e depois guardou o quimono para um próximo evento. "Adoro fazer esse trabalho com crianças. Viajo o País passando essa lição e espero que todos se empenhem nos esportes."