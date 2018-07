Que tal trocar a magia das lutas dos videogames pelos golpes reais do judô? O "Esporte em Ação" colocou Danielle Zangrando para uma clínica da modalidade de artes marciais com os pré-adolescentes do Colégio Equipe, no início da tarde desta terça-feira, em Higienópolis (Centro), São Paulo. Resultado: encantamento e empolgação!

Com olhos arregalados e boquiabertos, os cerca de 60 alunos entre 10 e 12 anos acompanharam Danielle, primeira judoca brasileira a ganhar medalha (broze) em um mundial de judô, na categoria leve, destacando brevemente alguns símbolos dos Jogos Olímpicos e seus conceitos.

"Essa geração internet precisa de incentivo para a prática dos esportes. O judô, por exemplo, trabalha a disciplina, o respeito ao próximo, o foco em um objetivo e a determinação", enfatizou Danielle, ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, e participante de mais duas edições da competição.

O público desconhecia por exemplo o fato de as cores dos anéis olímpicos representarem os tons das bandeiras de diversos países, visando a integração dos povos. E a maior parte dos jovens estava mesmo ansiosa para brincar e derrubar o colega no tatame.

"A ideia aqui é plantar uma semente, servir de exemplo e inspiração. É mostrar que é preciso lutar sempre protegendo o amigo. E saber lidar com as vitórias e as derrotas", comentou Danielle, que esteve em dois Jogos Olímpicos, sem chegar ao pódio.

Distante por uma tarde dos efeitos especiais e dos heróis dos desenhos animados, filmes e jogos eletrônicos online, os alunos da sexta série do Colégio Equipe quiseram saber por qual motivo Danielle parou de lutar. Eles mostraram desenvoltura e se divertiram com os ippons (golpe perfeito no qual o oponente cai com as costas por completo no chão).

"Eu treinava de seis a oito horas por dia. E tive muitas lesões. O esporte de alto rendimento é muito intenso, tem movimento repetitivos. Mas eu faria tudo de novo. E esse momento de interação é muito bacana, trata-se de uma troca muito positiva", explicou Danielle, formada em direito e jornalismo, atualmente comentarista esportiva de tv e gestora de projetos sociais e esportivos em Santos.