O tradicional Colégio Elvira Brandão, na Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital paulista, recebeu o segundo evento do projeto "Esportes em Ação", que difunde esportes olímpicos entre estudantes.

O ex-jogador da seleção brasileira de vôlei Toaldo, que já havia participado do evento inaugural, no colégio Miguel de Cervantes, novamente contou sua história de persistência e aplicação, prendendo a atenção de cerca de 140 crianças da 6ª à 8ª série, dos 12 aos 14 anos.

Para incrementar a atividade, Toaldo, que é agente de atletas, convidou uma das promessas da nova geração: Caio Oliveira, atacante eleito pela Federação Internacional de Vôlei como melhor oposto do Mundial Sub-21, do ano passado, no México. As crianças se empolgaram com a força e potência dos ataques do profissional, que mede 1,98m e salta a 3,55m.

Nascido em São Vicente, Caio deu suas primeiras cortadas num projeto esportivo na Praia Grande. Depois de se destacar, procurou o Pinheiros, foi aprovado num teste e entrou de vez no mundo do vôlei.

Convocado para a seleção brasileira sub-20, foi cortado antes do fechamento da lista, o que o deixou bastante abatido. "Achei que meu mundo tinha acabado. Mas reconheço que eu realmente ainda era muito ruim naquela época".

Toaldo deu testemunho na mesma linha. "Fui reprovado na peneira do Banespa. Depois fui aprovado em Chapecó, me destaquei e fui contratado pelo próprio Banespa. Quando fui dividir quarto com o Montanaro, ídolo meu da geração de prata (prata no Mundial de 82 e Olimpíada de 84), meus olhos brilhavam. Por isso, tenham persistência em qualquer atividade à qual se dedicarem, seja no esporte ou na profissão que escolherem".

Bastante atentas, as crianças ouviram silenciosamente a explanação e depois se dedicaram ao treino de saques, recepção e toques.

Juliana Marcellus, de 11 anos, se destaca a olhos vistos. Devido ao seu bom nível, já treina na equipe de outra faixa etária (12-13 anos) na seleção da escola, que vai participar de competições interescolares. "Foi bem legal a visita do Toaldo e do Caio. Tem colegas que não se sentiam muito incentivados a jogar vôlei, e acho que agora vão se interessar mais".