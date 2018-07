Esportes em Ação, do Estadão, faz sua segunda parada

O projeto 'Esportes em Ação', do Estadão, faz nesta sexta-feira, 8 de abril, sua segunda parada. Será no Colégio Elvira Brandão, zona leste de São Paulo. A iniciativa tem como proposta difundir os esportes olímpicos muito além das partidas e treinos oficiais, com a presença de atletas e ex-atletas convidados a ministrar clínicas em escolas públicas e particulares da cidade. No Elvira Brandão, crianças e jovens do 6º ao 9º anos foram 'convocados' a praticar vôlei e saborear as histórias do ex-jogador Toaldo, que defendeu a seleção brasileira, e também do garoto Caio Oliveira, que joga pelas cores do Brasil no time Sub-21.

'Esportes em Ação' tem a pretensão de difundir algumas das principais modalidades olímpicas, uma vez que o Brasil terá a oportunidade de receber em agosto uma edição dos Jogos Olímpicos, a maior festa do esporte do mundo, com a participação de países de todos os continentes. Nesta edição do evento, a segunda de dez programadas pelo Estadão, o vôlei é o esporte escolhido. As crianças terão a chance de praticar a modalidade e treinar de forma diferente alguns de seus fundamentos: com dois feras como 'professor'.

A clínica também faz uma discussão sobre os esportes olímpicos no Brasil, oportunidade em que os alunos do Elvira Brandão poderão perguntar aos convidados e tirar suas dúvidas e curiosidades. O 'Esportes em Ação' foi uma maneira encontrada pelo Estadão e seus pares a participar e também ajudar o Brasil a ficar com um legado após os Jogos do Rio.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DAS PRÓXIMAS ESCOLAS

12 de abril

E.M.E.F. Dr. José Pedro Leite Cordeiro

R. Desem. Fernando de Albuquerque Prado, 250 - Cidade Kemel - Distrito Itaim Paulista

Modalidade: Basquete

Convidado: Rafael Bábby

270 alunos - 5º e 6º ano

Horário: 14h30

26 de abril

Colégio Albert Sabin

Av. Darcy Reis, 1901 - Parque dos Príncipes

Modalidade: vôlei

Convidada: Ana Moser

120 alunos – 8° e 9° ano

Horário: 13h