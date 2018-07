O primeiro evento do projeto "Esportes em Ação", nesta terça-feira pela manhã, no Colégio Miguel de Cervantes, zona sul de São Paulo, foi marcado pelo entusiasmo. Cerca de 120 alunos do 7.º ano acompanharam uma palestra do ex-jogador Toaldo, integrante da seleção masculina de vôlei campeã da Liga Mundial de 1993 e vice do Mundial de 1994. Depois, as crianças puderam aprender um pouco do segredo do esporte, ao praticar saques, recepções e passes.

O projeto visa a interação de crianças e jovens com as mais diversas modalidades esportivas no ano em que o Brasil recebe os Jogos Olímpicos.

"Esta ideia cai como uma luva para a escola. Nós também estamos fazendo um trabalho com a olimpíada, falando do legado que a competição pode deixar para o País", disse o professor Eduardo Santos Monfort, coordenador do curso de Educação Física.

"Acho a iniciativa do Estadão fundamental. Muita coisa se fala, mas nada se faz na busca de apresentar os esportes para as crianças no Brasil. É preciso fazer brilhar os olhos de cada um deles. Trazer novidades", disse Toaldo, que fez questão de "corrigir" os movimentos e dar dicas esportivas e também de vida por intermédio de suas experiências. "Na escola, como no esporte, às vezes fazemos coisas que não gostamos, mas que são essenciais para o nosso sucesso.

Há 33 anos no colégio, o professor Monfort diz que falta incentivo para que os demais esportes tenham o mesmo interesse do futebol. "O Brasil tem potencial para ser uma potência olímpica. As crianças gostam de praticar todos os esportes." Segundo ele, os alunos dele não praticam um esporte definido até o 5.º ano. "Nosso foco é que os alunos tenham quantidade de movimentos. Não estamos preocupados em formar astros do esporte, mas esportistas. Aqui o professor não perde o emprego porque perdeu um jogo."

A segunda edição do "Esportes em Ação" será dia 12 de abril, no colégio José Pedro Leite Cordeiro, na zona leste de São Paulo. O ex-atleta convidado será Rafael Bábby, que atuou pela seleção masculina de basquete.