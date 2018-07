Estadão leva Olimpíada para dentro das escolas de São Paulo em 2016

O Estadão vai levar o espírito olímpico para dentro das escolas de São Paulo. Entre fevereiro e junho de 2016, ano em que acontece a Olimpíada no Rio, atletas visitarão escolas da capital paulista para mostrar para os alunos os segredos do esporte. Em cada mês, duas escolas de uma região da cidade vão ser escolhidas para receber o projeto Esporte em Ação, sempre uma unidade pública e outra particular. As escolas podem se inscrever no endereço http://bit.ly/esporteemacao. No total, serão 10 escolas, 5 particulares e 5 públicas, de todas as regiões de São Paulo: norte, sul, leste, oeste e centro.

Os alunos da escola selecionada vão receber um atleta que vai explicar os detalhes da sua modalidade e ensinar a prática do esporte, tirar dúvidas e responder algumas perguntas. E, claro, desde que possível, os estudantes poderão praticar os esportes junto com o profissional. Participe e espere pelo nosso contato!