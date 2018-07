Estadão nos Jogos Olímpicos do Rio

A partir da edição deste domingo o Estadão corre, nada, salta, saca, arremessa em uma cobertura especial dos primeiros Jogos Olímpicos no Brasil. A 31.ª edição da era moderna do evento será histórica e os leitores terão uma ampla cobertura multiplataforma, que envolve o jornal – com um caderno diário –, o digital, com um hotsite e diversos serviços para o Mobile, e a rádio, com boletins direto do Rio.

Serão mais de 40 profissionais, entre repórteres, fotógrafos e colunistas, no acompanhamento diário das 42 modalidades, dos grandes astros, como Usain Bolt e Michael Phelps, do movimento dos torcedores, das funcionalidades das arenas e do clima nas ruas da cidade que vai virar a capital mundial do esporte em agosto.

A glória das vitórias, o choro das derrotas, histórias de superação, decepção, o leitor não perderá nenhum detalhe dos 17 dias de disputas que começam antes mesmo da cerimônia de abertura no Maracanã, em 5 de agosto, com o futebol, e vão até o dia 21. Tudo com um olhar diferente. O olhar Estadão.

A equipe de colunistas conta com o ex-velocista Robson Caetano, que conquistou duas medalhas de bronze olímpicas, em Seul-88 (200 m rasos) e Atlanta-96 (4 x 100 m), e Ana Mozer, titular da seleção feminina de vôlei que faturou o bronze, também em Atlanta-96. O escritor, jornalista e palestrante Matthew Shirts e o também jornalista e escritor Sérgio Rodrigues completam o nosso time.

A infografia vai detalhar os movimentos dos atletas, as características dos equipamentos olímpicos e todos os lances das principais provas e jogos.

No portal estadao.com, o internauta poderá acompanhar online o resultado das disputas nas 42 modalidades olímpicas e o quadro de medalhas, além de ter informações detalhadas sobre atletas, países e esportes.

No blog 24 horas, nenhum detalhe passará despercebido, com notícias em tempo real das provas, dos treinos, da movimentação das delegações e, claro, da festa no Rio. Profissionais também vão dialogar com os internautas pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Há ainda o WhatsApp do Estadão, com três informações sobre os Jogos duas vezes por dia. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 11 9 9371-2832.

O Estadão terá ainda um calendário com todos as provas da Olimpíada no seu celular. A agenda do Mobile informará ao leitor tudo o que está acontecendo no Rio, com um alerta com 5 minutos de antecedência das disputas que lhe interessa. Basta programar.

Na TV Estadão, os internautas poderão acompanhar vídeos diários do clima da Olimpíada. A Rádio Estadão terá três boletins diários, com comentários e informações diretamente do Rio sobre tudo que está rolando nas disputas por medalha, além do programa Estadão Esporte Clube, de segunda a sexta, às 12h.