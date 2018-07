Estadão se prepara para evento olímpico nas escolas

O Estadão invade dez escolas de São Paulo a partir deste mês com o projeto 'Esportes Em Ação'. Com a participação de ex-atletas, o projeto leva para dentro das escolas de primeiro e segundo graus a experiência desses ex-atletas com os Jogos Olímpicos, destacando a modalidade que praticavam, informações sobre a competição que o Rio de Janeiro receberá a partir de agosto e muito do espírito olímpico presente nos competidores durante a disputa. A Olímpiada do Rio é a primeira no hemisfério sul do planeta. 'Esportes em Ação' também tem a pretensão de fazer uma interação de crianças e jovens com as mais diversas modalidades esportivas, quem sabe deixando um legado no imaginário desses estudantes, afinal, esporte e educação caminham juntos.

O primeiro evento terá como palco o Colégio Miguel de Cervantes, onde 120 alunos, entre meninos e meninas, vão receber o ex-jogador da seleção brasileira, Toaldo, que irá ministrar uma clínica sobre vôlei - esporte que ajudou a tornar mais eficiente. O ex-atleta vai contar suas experiências na modalidade, relembrar disputas dentro da quadra e ficará à disposição dos jovens para eventuais perguntas.

O vôlei se tornou o segundo esporte do País, atrás apenas do futebol, e ganhou mais três medalhas de ouro olímpicas - outra no masculino e mais duas no feminino.

O Estadão prepara a cobertura dos eventos e conta com a interação dos alunos, com fotos e mensagens pelas redes sociais usando sempre a #esportesemacao. Participe com a gente deste evento e ajude o Brasil a ter um legado depois dos Jogos do Rio.

SEGUNDA ESCOLA

A segunda edição do 'Esportes Em Ação' será em 12 de abril, no colégio José Pedro Leite Cordeiro, na zona leste de São Paulo. A intenção do Estadão foi selecionar cinco escolas da rede público e outras cinco particulares, localizadas pelas regiões da cidade. O convidado desta vez é o ex-jogador de basquete Rafael Bábby, que vai ministrar uma palestra para 270 crianças de 9 a 12 anos, das 14h30 às 15h30. Será um evento também porque o basquete faz parte do calendário esportivos nas aulas de educação física. Bábby vai contar sua experiência no esporte, relembrar disputas importantes da carreira e tentará algumas cestas de três, com a participação dos alunos.

Rafael Bábby, de 2,12 metros e 130 quilos, teve carreira internacional. O pivô atuou em equipes universitárias dos Estados Unidos e depois figurou nos times do Totonro Raptors, Utah Jazz e Minesota Timberwolves, todos da NBA, principal liga de basquete norte-americana. Há muitos seguidores da NBA no Brasil. O basquete masculino do País soma duas medalhas de bronze olímpicas, além de dois títulos mundiais, mas passa por um momento de reformulação e dificuldades. O Brasil vai enfrentar na Olimpíada do Rio os seguintes times: Nigéria, Argetina, Espanha e Lituânia.

TERCEIRA ESCOLA

Ana Moser é a convidada do Estadão para a terceira edição do 'Esportes Em Ação' nas escolas. A ex-atleta estará no colégio Albert Sabin, dia 26 de abril, das 13h às 14h, onde se reunirá com 120 alunos de 13 a 14 anos. Ela vai ministrar sua clínica tendo o vôlei como fonte. Contará experiências, que não foram poucas, além de relembrar disputas decisivas. Os estudantes poderão participar ativamente das discussões sobre a modalidade.

Ana Moser é uma das maiores jogadores de vôlei de todos os tempos. Foi a líder do time brasileiro que conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Atlanta-1996. O time feminino voltou a ganhar o bronze em Sydney-2000, além das duas medalhas de ouro em Pequim-2008 e Londres-2012.

QUARTA ESCOLA

O quarto capítulo do projeto 'Esportes em Ação' está marcado para o colégio Major Silvio Fleming. Será com Branca, ex-jogadora de basquete. Ela foi a escolhida para ministrar a palestra e relembrar suas cestas e disputas. Ela ficará à disposição dos 250 jovens, entre 12 e 13 anos, para eventuais perguntas. O projeto do Estadão visa a interação de crianças e jovens com as mais diversas modalidades esportivas no ano em que o Brasil recebe os Jogos Olímpicos.

Branca foi armadora da seleção brasileira de basquete por 15 anos. Sua maior conquista foi a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Ela é irmã da Magic Paula, também do basquete do Brasil. Depois da prata, a seleção feminina de basquete voltou a subir no pódio olímpico em Sydney-2000, ao ficar com o bronze. Em Mundiais, as meninas do basquete foram terceiro lugar em 1971 e conquistaram o título, lideradas por Paula e Hortência, em 1994.

O Estadão divulgará em breve as outras seis escolas de São Paulo que participarão do evento, assim como os ex-atletas olímpicos escolhidos para ministrar suas clínicas.

PROGRAMAÇÃO

1ª Escola – Miguel de Cervantes (particular/zona Sul)

Data – 29/03

Atleta – Toaldo

Esporte – Vôlei

Quantidade de alunos – 120 alunos

Horário – 11h00 às 12h00

Av. Jorge João Saad 905, Morumbi

2ª Escola – E.M.E.F. Dr. José Pedro Leite Cordeiro (pública/ Itaim Paulista- zona Leste)

Data – 12/04

Atleta – Rafael Bábby

Esporte – Basquete

Quantidade de alunos – 270 alunos – 5º e 6º ano (9 a 12 anos)

Horário – 14h30 às 15h30

Rua Desembargador Fernando de Albuquerque Prado, 250 - Itaim Paulista

3ª Escola – Colégio Albert Sabin (particular/zona Oeste)

Data – 26/04

Atleta – Ana Moser

Esporte – Vôlei

Quantidade de alunos – 120 alunos – 8° e 9° ano (13 e 14 anos)

Horário - 13h às 14h

Av. Darcy Reis, 1901, Parque dos Príncipes

4ª Escola – EMEF Major Silvio Fleming (pública/Zona Leste)

Data – 24/05

Atleta – Branca

Esporte – Basquete

Quantidade de alunos – 250 alunos – 6º, 7º e 9º ano (12 e 14 anos)

Horário – 10h30 às 11h30

Rua Paulo de Lima Correa, 65 - Vila Libanesa