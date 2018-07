Estados Unidos atropelam Itália e faturam o bi no polo aquático feminino

A seleção norte-americana feminina de polo aquático confirmou o favoritismo e conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro da Olimpíada do Rio. Sem maiores dificuldades, a equipe atropelou a Itália por 12 a 5 e subiu no lugar mais alto do pódio no Estádio Olímpico Aquático.

Com o resultado, a seleção norte-americana repetiu o resultado de Londres, em 2012, onde conquistou seu primeiro título olímpico. Além disso, confirmou seu status de maior potência do polo aquático feminino e segue como a única a ter faturado medalha nas cinco olimpíadas em que a modalidade foi disputada. Já a Itália faturou sua segunda medalha - foi ouro em Atenas-2004.

O favoritismo norte-americano foi justificado logo no primeiro período desta sexta, quando o país abriu 4 a 1 no placar. A Itália ameaçou encostar no segundo, mas foi seu único bom momento na partida. Com 9 a 4 ao fim do terceiro período, no último os Estados Unidos apenas administraram para confirmar o título.

Mais cedo, a Rússia derrotou a Hungria em confronto emocionante e decidido na disputa de pênaltis por 7 a 6, após empate por 12 a 12 no tempo normal, e ficou com a medalha de bronze. O país conseguiu a igualdade no último segundo da partida e foi mais feliz nas penalidades para ficar com seu segundo bronze olímpico - também faturou a medalha em Sydney-2000.