Estados Unidos batem Japão por 46 pontos e vão à semifinal no basquete feminino

As cestinhas do time norte-americano foram a armadora Diana Taurase, que marcou 19 pontos, com cinco de oito tentativas dos três pontos convertidas, e a ala Maya Moore, que teve pontuação igual, com três acertos em três arremessos de longa distância.

Na próxima fase, as norte-americanas aguardam pelo vencedor do jogo entre França e Canadá, que acontecerá ainda nesta terça, às 22h15. O outro duelo da semifinal também foi definido nesta terça-feira. Será entre Espanha e Sérvia.

E as duas vitórias nas quartas de final que definiram este confronto aconteceram em lances nos momentos finais das partidas. A seleção espanhola derrotou a Turquia por 64 a 62 e a equipe sérvia, que se classificou na quarta colocação do Grupo B, despachou a então líder do Grupo A da primeira fase, a Austrália, por 73 a 71. As semifinais acontecem na quinta-feira, na Arena Carioca 1.