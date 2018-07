'Estou muito satisfeito', diz presidente do COI sobre obras no Rio

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse que está "muito satisfeito" com os avanços das obras para a Olimpíada de 2016. O dirigente está no Brasil participando da oitava visita da Comissão de Coordenação para os Jogos Olímpicos (Cocom) e para a reunião do Comitê Executivo do COI.

Bach deu a breve declaração na manhã desta terça-feira na saída de um hotel na zona sul do Rio, onde está acontecendo a série de reuniões entre integrantes do COI, do Comitê Rio e autoridades públicas. "Estou muito satisfeito (com o progresso). Agora estou indo a Brasília", declarou, sucinto. O dirigente tem reunião marcada com a presidente Dilma Rousseff às 15h.

Nesta terça-feira, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e o prefeito da capital, Eduardo Paes, participaram mais uma vez dos encontros da Cocom. Pezão ficou pouco mais de 30 minutos e saiu antes da comitiva do COI. Já o prefeito participa de uma série de reuniões até o fim da manhã.