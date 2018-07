Etiópia aguenta pressão e mantém Kenenisa Bekele fora da Olimpíada

A Etiópia, assim como o Quênia, tem um sem número de atletas com índice para os Jogos Olímpicos do Rio na maratona. Como seus melhores fundidas montam seus calendários de acordo com as bolsas que recebem para as grandes provas, os dois países não convocam a partir exclusivamente do cronômetro, como faz o Brasil.

Para a surpresa geral, a Etiópia optou por deixar Bekele fora da lista de três convocados, listando-o como reserva. Dono de três ouros e uma prata olímpica, medalhas conquistadas nos 5.000m e nos 10.000m em Atenas e Pequim, ele estreou em maratonas em 2014, vencendo em Paris (França). Não só bateu o recorde da prova como fez a melhor estreia em todos os tempos, com a marca de 2h05min04s.

Ele ainda foi segundo em Chicago (EUA), em 2014, e em seguida se machucou. Bekele só voltou às competições em abril, em Londres (Inglaterra), longe da forma ideal e com meras seis semanas de preparação. Mesmo assim, foi terceiro. Um feito e tanto para a comunidade esportiva, mas não para a federação etíope.

Ele tem um grande lugar na história do nosso atletismo, mas falhou em se qualificar a partir das nossas exigências. Essa é uma decisão final e não vai haverá uma nova chance para os resultados da maratona. A gente não pode mudar o critério de novo para convocá-lo só porque ele é o Kenenisa. A gente lamenta, mas não é possível", disse Alebachew Nigusse.

Os critérios para a definição da equipe da Etiópia incluíam vitórias em grandes maratonas, o resultado no Mundial do ano passado, além do melhor tempo nos últimos dois anos.

Como ficou parado por mais de um ano, Bekele não se encaixou nos critérios. Na terça, ele e mais de 100 atletas, incluindo o astro Haile Gebrselassie (de quem ele tomou os recordes mundiais), protestaram em frente ao Estádio Nacional em Addis Ababa. A reclamação é que a entidade demorou a anunciar os critérios de seleção. Quando o fez, já era tarde para que os atletas levassem em consideração isso essas informações para montarem seus calendários.

Bekele ameaça não competir mais pela Etiópia, mas ainda não é possível assegurar que ele não estará na Olimpíada do Rio. Recordista mundial, ele ainda poderia obter índices nas provas de pista. Em Londres, o astro ficou em quarto nos 10.000m.