'Eu não sinto que é um ouro incompleto', diz grega campeã do salto com vara

A grega Ekaterini Stefanidi aproveitou a ausência de algumas rivais, o mau desempenho de outras e conquistou a medalha de ouro no salto com vara com um salto de 4,85 m. A prata foi para a americana Sandi Morris, que também saltou 4,85 m, mas em mais tentativas. Já o bronze ficou com a neozelandesa Eliza McCartney.

As principais ausentes na disputa da noite desta sexta-feira no Engenhão foram Yelena Isinbayeva, eliminada em função do escândalo de doping na Rússia, e Fabiana Murer, que não superou a fase classificatória. Jennifer Suhr e Yarisley Silva poderiam disputar o ouro, mas nem sequer passaram de 4,70 m.

Mais cedo, Isinbayeva disse que as medalhas do atletismo não seriam autênticas sem a Rússia. E a atual campeã olímpica do salto com vara respondeu: “Eu não sinto que é um ouro incompleto. O que o resultado diz? Lamento por ela e não só por ela, há outras boas atletas russas no salto com vara também.” Stefanidi também falou da ausência de outras competidoras. “Tem outras boas atletas que não puderam competir por causa de lesões ou sorte ou qualquer outra coisa.”

A vencedora ainda considerou o pronunciamento de Isinbayeva um pouco desrespeitoso, mas minimizou o caso. ”Foi no calor do momento, ela estava chateada. É um pouco desagradável para nós porque não temos nada a ver com essa decisão.” E celebrou: “Ainda tem sido uma ótima Olimpíada para mim.”

Prata, Sandi Morris também ficou incomodada com o desdém da russa recordista mundial. “Nós todas trabalhamos tanto para chegar até aqui. Isso machuca porque eu a admirava quando estava crescendo, esses comentários são dolorosos.”

PARTICIPE