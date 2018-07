EUA batem França e buscarão 6º ouro seguido no basquete feminino

Sem muita dificuldade, os Estados Unidos venceram a França por 86 a 67 nesta quarta-feira, na Arena Carioca 1, e garantiram vaga à sua sexta final olímpica consecutiva no basquete feminino. Na decisão, elas terão pela frente a Espanha que, um pouco mais cedo, bateu a Sérvia por 68 a 54 na outra semifinal.

As norte-americanas tomaram conta da partida do início ao fim demonstrando que não são à toa atuais pentacampeãs olímpicas na modalidade, após os títulos em Atlanta-1996, Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012. As francesas até conseguiram equilibrar a partida no primeiro tempo, que terminou com uma diferença de apenas quatro pontos.

Mas, na etapa final, as bolas dos Estados Unidos começaram a cair e a distância no placar aumentou. No fim do terceiro quarto a vantagem ficou em 21 pontos, praticamente sacramentando a classificação. No período final, bastou administrar o placar com o revezamento das titulares em quadra.

O destaque dos Estados Unidos foi a armadora Diana Taurasi, que marcou 18 pontos, pegou cinco rebotes e deu quatro assistências. A ala-pivô Maya Moore também fez um bom jogo, com 15 pontos e sete rebotes. Pelo lado francês, a melhor jogadora foi Marine Johannes, com 13 pontos.

A decisão da medalha de ouro entre Estados Unidos e Espanha acontecerá no próximo sábado, às 15h30, na Arena Carioca 1. A disputa pelo bronze será um pouco mais cedo, às 11h30, na partida entre França e Sérvia.

