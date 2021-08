EUA derrotam Espanha e mantêm o sonho do tetracampeonato no basquete masculino em Tóquio

Com grande atuação de Kevin Durant, autor de 29 pontos, os Estados Unidos derrotaram a Espanha, por 95 a 81 (43 a 43 no primeiro tempo), nesta terça-feira, em duelo válido pelas quartas de final do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Com a vitória, os norte-americanos mantêm o sonho do tetracampeonato e vão encarar na semifinal de quinta-feira a seleção vencedora no duelo entre Austrália e Argentina, que se enfrentam ainda nesta terça-feira.

A partida foi muito equilibrada no primeiro tempo. Os espanhóis priorizaram a marcação nos arremessos de três pontos dos norte-americanos e com isso conseguiram terminar o primeiro quarto em vantagem por 21 a 19.

Liderada pelo armador Ricky Rubio, cestinha da partida com 38 pontos, a Espanha chegou a abrir dez pontos no placar (39 a 29), com 3min25 para o término do segundo quarto, mas Durant fez a diferença com jogadas dentro e fora do garrafão levando os EUA ao empate em 43 pontos.

No segundo tempo, a parte física e a maior possibilidade de mudanças na equipe a favor dos norte-americanos foram os fatores de desequilíbrio na partida. Os EUA abriram 65 a 49, mas perderam a concentração no final do terceiro quarto e permitiram a aproximação dos europeus no final: 69 a 63.

No último quarto, os Estados Unidos gastaram mais o tempo com a posse de bola e aproveitaram a diminuição na intensidade da marcação espanhola. Na defesa, os norte-americanos impediram os arremessos de três pontos e cometeram poucas faltas, fazendo com o tempo corresse rápido e, desta forma, garantiram mais um presença na semifinal de uma olimpíada.