EUA, Rússia e Itália garantem vaga nas semifinais do vôlei masculino

O caminho do ouro olímpico no vôlei masculino da Olimpíada do Rio de Janeiro já tem três fortes seleções, medalhistas em outras edições dos Jogos, garantidas nas semifinais. Nesta quarta-feira, Itália, Estados Unidos e Rússia ganharam suas partidas por 3 sets a 0 no ginásio do Maracanãzinho e confirmaram presença entre os quatro sobreviventes da competição. Na sexta-feira serão conhecidos os finalistas que no próximo domingo se enfrentarão para decidir o título.

A primeira partida da rodada de quartas de final teve a vitória da atual campeã olímpica, a Rússia, sobre o Canadá por 3 sets a 0 (25/15, 25/20 e 25/18) em apenas 1h09 de partida. Os russos ganharam a partida praticamente só com os erros dos adversários. As falhas renderam 27 pontos à equipe europeia, que com a vaga, chega pela sexta vez consecutiva a uma semifinal olímpica.

Na sequência, italianos a americanos ganharam suas partidas e vão se enfrentar por vaga na decisão. A Itália confirmou a classificação ao bater o Irã por 3 sets a 0 (31/29, 25/19 e 25/17), com outra atuação decisiva de Ivan Zaytsev, maior pontuar do jogo, com 18. O jogador sonha em repetir no Rio o feito do pai, Vyacheslav Zaytsev, campeão olímpico de vôlei pela União Soviética em 1980.

Já os Estados Unidos fizeram um jogo difícil com a Polônia para ganhar também por 3 sets a 0 (25/23, 25/22, 25/20). Os tricampeões olímpicos chegam entre os quatro depois de uma ótima recuperação. A equipe perdeu as duas primeiras partidas no Rio, para Canadá e França, até se recuperarem e atingirem agora a sequência de quatro vitórias.

