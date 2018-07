EUA vão apresentar candidatura aos Jogos Olímpicos de 2024

O Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOC) irá apresentar candidatura aos Jogos Olímpicos de 2024, mas ainda não elegeram qual cidade irá representar o país da América. Depois de quatro horas de apresentação em uma reunião em Redwood City, na Califórnia, o presidente da entidade, Larry Probst, revelou na terça-feira que Boston, Los Angeles, São Francisco e Washington foram as elegidas a concorrer ao posto.

A decisão final não irá ser revelada até o próximo mês de janeiro. Os dirigentes da USOC querem que a eleição seja "perfeita" e que a escolhida possa também vencer as candidatas de outros países que irão disputar os Jogos. "Queremos eleger a cidade que acreditamos ter a melhor oportunidade possível para se impôr com competência internacional", avisou Probst.

Perguntado se havia alguma favorita entre as quatro concorrentes ou que estivesse em vantagem, o CEO do comitê, Scott Blackmun, disse que há muitas semelhanças. "Há um empate entre as quatro. A qualidade de todas é grande e não se encontram diferenças significativas e poderíamos falar de uma igualdade objetiva".

Apesar da possibilidade de um país apresentar candidatura de várias cidades, de acordo com as novas regras do Comitê Olímpico Internacional (COI), os diretores da USOC já descartaram a ideia. Recentemente, a entidade norte-americana instituiu normas para reduzir os custos da licitação e das obras para a Olimpíada, após quatro das seis cidades candidatas aos Jogos de Inverno de 2022 abandonarem a concorrência pelos US$ 51 bilhões (R$ 123 bilhões) gastos pela Rússia na organização dos Jogos Olímpicos de Sochi.

"O que o COI está tentando fazer com que esse processo seja mais rentável, mais eficiente e querem ver concorrentes tenham seus planos harmonizados a longo prazo da cidade escolhida com os Jogos Olímpicos", afirmou Probst.

A única concorrente oficial dos norte-americanos é Roma, na Itália. Mas, provavelmente, Baku (Azerbaijão), Berlim (Alemanha), Paris (França) e São Petersburgo (Rússia) devem se candidatar ao posto.

Nas duas últimas vezes em que concorreu para sediar os Jogos Olímpicos, os EUA perderam. Nova York foi derrotada na primeira fase da votação entre os cinco finalistas para a Olimpíada de 2012, que aconteceu em Londres, e Chicago perdeu também na primeira fase entre os quatro finalistas dos Jogos de 2016, que serão disputados no Rio de Janeiro.

A última vez que os EUA organizaram Jogos Olímpicos de Verão foi em Atlanta, em 1996. Entre as competições de inverno, o país recebeu atletas de todo o mundo em Salt Lake City, em 2002.