EUA vencem a Sérvia e vão em busca do 7º ouro consecutivo no basquete feminino

Os Estados Unidos vão tentar a sétima medalha de ouro consecutiva no basquete feminino. Nesta sexta-feira, o time norte-americano derrotou a Sérvia, por 79 a 59, e se classificou para a decisão de domingo na Saitama Super Arena, diante de Japão ou França, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira, a partir das 8 horas (de Brasília).

Os EUA abriram vantagem definitiva nos dois primeiros quartos, quando venceram por 25 a 12 e 16 a 11. Com tranquilidade e experiência, as norte-americanas foram para a etapa final com o objetivo de gastar o tempo e manter o placar favorável. Tiveram sucesso.

Nos dois últimos quartos, as sérvias até conseguiram equilibrar a produção ofensiva, mas não diminuíram o prejuízo no placar. As americanas voltaram a vencer, mas por apenas um ponto: 17 a 16 e 21 a 20.

Com 15 pontos e 12 rebotes, campeã na Rio-2016, Brittney Griner foi o destaque do time norte-americano. Chelsea Gray, com 14 pontos, e Breanna Stewart, com 12 e dez rebotes, também colaboraram bastante na vitória.

Do lado da Sérvia, Yvonne Anderson, com 15 pontos, foi a principal jogadora, enquanto Maja Skoric (nove) e Dajana Butulija (oito) foram as outras com melhor desempenho ofensivo.