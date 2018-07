EUA vencem México no vôlei masculino e pressionam Brasil

A rodada decisiva para o vôlei masculino não começou bem para o Brasil. Os Estados Unidos venceram o México, último colocado do grupo, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/11 e 25/19, e confirmaram sua vaga nas quartas de final nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

O resultado empurrou o Brasil para a quinta colocação do Grupo A, com o pior saldo de pontos entre as três seleções que disputam as duas últimas vagas para a próxima etapa.

A rodada decisiva começa às 20h30, com o confronto entre Canadá e Itália, líder do grupo. Já classificados, os italianos sinalizaram no último sábado que devem poupar os principais jogadores para a próxima etapa. Assim, fica mais fácil o caminho para o Canadá vencer a equipe e garantir sua classificação.

Às 22h35, Brasil e França fazem o duelo pela última vaga. A seleção brasileira vem de duas derrotas consecutivas, contra os Estados Unidos e a Itália. Já os franceses perderam a última partida, também para os norte-americanos.

Se perder, a seleção brasileira repetirá seu pior resultado em uma Olimpíada, a nona colocação obtida em 1968, no México. O Brasil é a única equipe que participou de todas as competições de vôlei desde que o esporte foi introduzido na Olimpíada, em 1964.

No Grupo B, a classificação já foi definida nesta tarde. Passaram a próxima fase as seleções da Argentina, Polônia, Rússia e Irã, nesta ordem de classificação. Pelas regras do torneio, a primeira colocada de cada grupo enfrenta nas quartas de final a última colocada do grupo oposto. Por esse critério, a Itália, líder do Grupo A, enfrentará o Irã já na próxima quarta-feira. Os demais confrontos e horários das partidas serão definidas em sorteio após o último jogo desta noite.

